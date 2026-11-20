Від початку доби 20 листопада 2026 року на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 16 спроб просунутися вперед. Загалом противник завдав ракетних та авіаційних ударів, скинув 165 керованих авіабомб і застосував понад 4,5 тисячі дронів-камікадзе.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 20 листопада 2026 року. За даними військових, протягом доби російська армія завдала двох ракетних і 53 авіаційних ударів. Окупанти скинули 165 керованих авіабомб, застосували 4582 дрони-камікадзе та 1562 рази обстріляли українські населені пункти й позиції Сил оборони.

Ситуація на основних напрямках

Північно-Слобожанський напрямок. Російські війська двічі атакували позиції українських підрозділів. Бої відбувалися в напрямках Безсалівки та Нової Січі.

Південно-Слобожанський напрямок. Противник чотири рази намагався просунутися вперед у районах Синельникового та Рубіжного.

Лиманський напрямок. Тут відбулося чотири бойові зіткнення — у районах Колодязів та Лимана. Одне з них на момент зведення ще тривало.

Слов’янський напрямок. Українські військові вступили в бій із противником двічі. Зіткнення відбувалися поблизу Кривої Луки та Ямполя. Один бій продовжувався станом на 22:00.

Костянтинівський напрямок. Сили оборони відбили шість атак російських військ у районах Костянтинівки та Новоселівки. Ще одне бойове зіткнення тривало.

Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. Протягом доби росіяни 16 разів намагалися прорвати українську оборону в районах Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Вільного, Чернігівки та Сергіївки, а також у напрямку Добропілля. Три бої на момент публікації зведення ще тривали.

За попередніми підрахунками Генштабу, на цьому напрямку українські військові ліквідували 29 окупантів, ще четверо російських військових дістали поранення. Також Сили оборони знищили сім одиниць автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки та 30 укриттів противника. Ще чотири автомобілі, одну артилерійську систему, дві одиниці спеціальної техніки та 49 укриттів росіян пошкодили.

Крім того, українські військові уразили три пункти управління безпілотниками. Загалом на цьому напрямку знищили або подавили 148 російських безпілотників різних типів. Гуляйпільський напрямок. Російські війська шість разів атакували українські позиції в районах Нового Запоріжжя, Тернуватого та Різдвянки. Одне бойове зіткнення тривало на момент зведення.

Оріхівський напрямок. Противник один раз намагався атакувати позиції Сил оборони в районі Новоданилівки.

Де росіяни не наступали

На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках російські війська протягом доби не проводили наступальних дій. На інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці не зафіксували. У Генштабі наголошують, що українські захисники продовжують стримувати російські атаки та завдавати противнику втрат.

Українські військові провели на Харківщині наступальну операцію «Ведмежий капкан» і повернули контроль над 204 квадратними кілометрами території та 14 селами. Бої тривали в умовах інформаційної тиші, а для обману російських військ українські захисники використали танки Abrams. Про деталі операції бійці 475-го окремого штурмового полку Code 9.2 розповіли 20 листопада 2026 року.

Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади уразили чотири замасковані гармати росіян на Гуляйпільському напрямку. Серед знищеної техніки — дві гармати 2А36 «Гіацинт-Б» та дві 2А65 «Мста-Б».

Напередодні екіпажі українських винищувачів Су-27 завдали удару по місцю дислокації російських операторів безпілотників у місті Білицьке Донецької області. Операцію виконали пілоти Повітряних сил ЗСУ.

Упродовж 16 листопада та в ніч на 17 листопада підрозділи Сил оборони України завдали серії результативних ударів по засобах розвідки та радіоелектронної боротьби російської армії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові 17 та 18 листопада завдали ударів по об'єктах російської військової логістики в Луганській та Курській областях, а також підтвердили пошкодження трьох військово-транспортних літаків РФ. Один із літаків — Іл-76 — дістав дуже значні пошкодження.

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