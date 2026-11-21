Od początku listopada siły specjalne trafiły ponad 40 tysięcy rosyjskich celów
W ciągu doby 20 listopada Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyły 1 218 celów wroga.
Ogółem od początku miesiąca ukraińskie oddziały zniszczyły lub uszkodziły ponad 40 tysięcy celów wroga.
Według danych Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) wśród obiektów i środków wroga zniszczonych 20 listopada znalazło się:
- 420 żołnierzy, z czego 154 zlikwidowano;
- 36 punktów startowych dronów;
- 1 kompleks rakietowy lub rakietowo-armatniowy do obrony przeciwlotniczej;
- 5 stacji radarowych i środków walki radioelektronicznej;
- 43 pojazdy, sprzęt specjalistyczny i inżynieryjny;
- 7 bojowych pojazdów opancerzonych;
- 376 schronów i okopów;
- 222 wrogie drony typu „kopter”, „skrzydło”, „Shahed” i „Gerbera”.
Od początku listopada zniszczono ponad 40 tysięcy celów
Siły Systemów Bezzałogowych podsumowały również wyniki działań w okresie od 1 do 20 listopada.
„Od początku listopada (01–20.11) oddziały Sił Systemów Bezzałogowych zniszczyły 40 386 celów wroga, w tym 12 285 członków personelu” – czytamy w komunikacie.
Informację tę podało centrum prasowe Sił Systemów Bezzałogowych.
Niedawno Siły Systemów Bezzałogowych wspólnie z innymi jednostkami Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły bazę rosyjskiej jednostki operatorów bezzałogowych statków powietrznych „Rubikon” w tymczasowo okupowanym Berdiańsku.
Operatorzy 412. oddzielnej brygady systemów bezzałogowych Nemesis zniszczyli port dronów rosyjskich najeźdźców na lotnisku w Doniecku przy użyciu środków typu middle strike.
Ukraińskie siły zbrojne zniszczyły rosyjską wyrzutnię rakiet balistycznych „Iskander-M” w obwodzie kurskim, a także magazyny amunicji i środków materialno-technicznych oraz jednostki remontowe przeciwnika na tymczasowo okupowanych terytoriach.