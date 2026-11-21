W ciągu doby 20 listopada Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyły 1 218 celów wroga.

Ogółem od początku miesiąca ukraińskie oddziały zniszczyły lub uszkodziły ponad 40 tysięcy celów wroga.

Według danych Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) wśród obiektów i środków wroga zniszczonych 20 listopada znalazło się:

420 żołnierzy , z czego 154 zlikwidowano;

36 punktów startowych dronów;

1 kompleks rakietowy lub rakietowo-armatniowy do obrony przeciwlotniczej;

5 stacji radarowych i środków walki radioelektronicznej;

43 pojazdy, sprzęt specjalistyczny i inżynieryjny;

7 bojowych pojazdów opancerzonych;

376 schronów i okopów;

222 wrogie drony typu „kopter”, „skrzydło”, „Shahed” i „Gerbera”.

Od początku listopada zniszczono ponad 40 tysięcy celów

Siły Systemów Bezzałogowych podsumowały również wyniki działań w okresie od 1 do 20 listopada.

„Od początku listopada (01–20.11) oddziały Sił Systemów Bezzałogowych zniszczyły 40 386 celów wroga, w tym 12 285 członków personelu” – czytamy w komunikacie.

Informację tę podało centrum prasowe Sił Systemów Bezzałogowych.

Niedawno Siły Systemów Bezzałogowych wspólnie z innymi jednostkami Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły bazę rosyjskiej jednostki operatorów bezzałogowych statków powietrznych „Rubikon” w tymczasowo okupowanym Berdiańsku.

Operatorzy 412. oddzielnej brygady systemów bezzałogowych Nemesis zniszczyli port dronów rosyjskich najeźdźców na lotnisku w Doniecku przy użyciu środków typu middle strike.

Ukraińskie siły zbrojne zniszczyły rosyjską wyrzutnię rakiet balistycznych „Iskander-M” w obwodzie kurskim, a także magazyny amunicji i środków materialno-technicznych oraz jednostki remontowe przeciwnika na tymczasowo okupowanych terytoriach.

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