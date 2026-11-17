乌克兰安全局（SBU）和检察院对俄罗斯黑海舰队副海军上将阿尔卡季·罗曼诺夫作出了缺席指控，他涉嫌策划了2024年7月8日对基辅一栋多层住宅楼的导弹袭击。

此次袭击中，10枚“口径”导弹部分摧毁了该建筑，造成13人死亡，其中包括5名儿童。 据调查显示，发动袭击的决定由俄罗斯黑海舰队司令谢尔盖·平丘克作出，而其下属罗曼诺夫则策划并组织了该命令的执行。

导弹是从黑海上的“马卡罗夫海军上将”号护卫舰和“大诺夫哥罗德”号潜艇上发射的。 罗曼诺夫的行为被定性为《乌克兰刑法典》第438条第2款——违反战争法和战争惯例，并伴有故意杀人罪。

今年10月，海军上将谢尔盖·平丘克也被缺席指控犯有该罪行。两名涉案人员目前均身处俄罗斯。

消息来源：乌克兰安全局。

乌克兰安全局（SBU）揭露了一名俄罗斯间谍，该间谍曾引爆了第聂伯市议会一名官员的汽车。

此前，乌克兰安全局反间谍处在基辅州逮捕了一名俄罗斯间谍，该间谍受俄罗斯联邦安全局（FSB）指使，收集情报以调整对当地能源设施的打击。 涉案人员系某物流公司司机，该人还曾追踪国防军维修基地的位置。

乌克兰安全局反间谍部门在赫梅利尼茨基州拘留了一名男子，他涉嫌向俄罗斯特工机构提供军事单位、国防企业和邮政终端的坐标。

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