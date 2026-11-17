乌克兰安全局因基辅遭导弹袭击一事对一名俄罗斯海军少将提出指控
乌克兰安全局（SBU）和检察院对俄罗斯黑海舰队副海军上将阿尔卡季·罗曼诺夫作出了缺席指控，他涉嫌策划了2024年7月8日对基辅一栋多层住宅楼的导弹袭击。
此次袭击中，10枚“口径”导弹部分摧毁了该建筑，造成13人死亡，其中包括5名儿童。 据调查显示，发动袭击的决定由俄罗斯黑海舰队司令谢尔盖·平丘克作出，而其下属罗曼诺夫则策划并组织了该命令的执行。
导弹是从黑海上的“马卡罗夫海军上将”号护卫舰和“大诺夫哥罗德”号潜艇上发射的。 罗曼诺夫的行为被定性为《乌克兰刑法典》第438条第2款——违反战争法和战争惯例，并伴有故意杀人罪。
今年10月，海军上将谢尔盖·平丘克也被缺席指控犯有该罪行。两名涉案人员目前均身处俄罗斯。
消息来源：乌克兰安全局。
乌克兰安全局（SBU）揭露了一名俄罗斯间谍，该间谍曾引爆了第聂伯市议会一名官员的汽车。
此前，乌克兰安全局反间谍处在基辅州逮捕了一名俄罗斯间谍，该间谍受俄罗斯联邦安全局（FSB）指使，收集情报以调整对当地能源设施的打击。 涉案人员系某物流公司司机，该人还曾追踪国防军维修基地的位置。
乌克兰安全局反间谍部门在赫梅利尼茨基州拘留了一名男子，他涉嫌向俄罗斯特工机构提供军事单位、国防企业和邮政终端的坐标。