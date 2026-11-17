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СБУ та прокуратура заочно повідомили про підозру віцеадміралу Чорноморського флоту РФ Аркадію Романову, якого підозрюють в організації ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Києві 8 липня 2024 року.

Унаслідок атаки 10 ракетами «Калібр» було частково зруйновано будинок, загинули 13 людей, серед яких п’ятеро дітей. За даними слідства, рішення про обстріл ухвалив командувач Чорноморського флоту РФ Сергій Пінчук, а його підлеглий Романов спланував і організував виконання наказу.

Ракети запускали з фрегата «Адмірал Макаров» та підводного човна «Великий Новгород» у Чорному морі. Дії Романова кваліфікували за ч. 2 ст. 438 ККУ — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

У жовтні цього року підозру за цим злочином заочно оголосили й адміралу Сергію Пінчуку. Обидва фігуранти перебувають у Росії.

Джерело: Служба безпеки України.

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