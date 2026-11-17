СБУ и прокуратура заочно предъявили обвинение вице-адмиралу Черноморского флота РФ Аркадию Романову, которого подозревают в организации ракетного удара по жилому многоэтажному дому в Киеве 8 июля 2024 года.

В результате атаки 10 ракетами «Калибр» здание было частично разрушено, погибли 13 человек, в том числе пятеро детей. По данным следствия, решение об обстреле принял командующий Черноморским флотом РФ Сергей Пинчук, а его подчиненный Романов спланировал и организовал выполнение приказа.

Ракеты запускали с фрегата «Адмирал Макаров» и подводной лодки «Великий Новгород» в Черном море. Действия Романова квалифицировали по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

В октябре этого года подозрение по данному преступлению заочно объявили и адмиралу Сергею Пинчуку. Оба фигуранта находятся в России.

Источник: Служба безопасности Украины.

СБУ разоблачила агента РФ, который взорвал автомобиль чиновника горсовета Днепра.

Ранее Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киевской области российского агента, который по заказу ФСБ собирал разведданные для корректировки ударов по местным энергетическим объектам. Фигурантом оказался водитель логистической компании, который также отслеживал местонахождение ремонтных баз Сил обороны.

Контрразведка СБУ задержала в Хмельницкой области мужчину, которого подозревают в передаче российской спецслужбе координат воинских частей, оборонных предприятий и почтовых терминалов.

Читай нас в