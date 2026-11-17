В Хмельницкой области правоохранители разоблачили 50-летнего мужчину, который искал старинные предметы с помощью металлоискателя и продал найденный клад бронзового века через интернет-аукцион. О продаже редких археологических предметов в полицию сообщили представители Национального музея истории Украины. Впоследствии правоохранители нашли покупателя и изъяли у него древние предметы.

В правоохранительные органы обратились сотрудники Национального музея истории Украины. Они заметили на одном из интернет-аукционов объявление о продаже клада, имеющего особую историческую и культурную ценность. В ходе проверки полицейские установили, что к продаже причастен 50-летний житель Плужненской территориальной общины Шепетовского района. Мужчина самостоятельно искал старинные предметы с помощью металлоискателя.

Во время одной из таких поисковых вылазок он наткнулся на клад периода бронзового века. Среди находок были древние украшения с характерным орнаментом в форме так называемого «вербового листа». По данным правоохранителей, подобные предметы археологи находили в погребениях и кладах, датируемых периодом от второй четверти III до начала II тысячелетия до нашей эры. Одной из аналогий является редкий «Киевский клад», который хранится в коллекции Национального музея истории Украины.

Вместо того чтобы сообщить о находке в соответствующие учреждения, мужчина выставил древние предметы на продажу через интернет-аукцион. Впоследствии клад приобрел 43-летний житель Черкасской области. Чтобы вернуть археологическую находку, правоохранители провели обыски по месту жительства мужчины в Хмельницкой области и у покупателя в Черкасской области. В ходе обыска у продавца изъяли металлоискатель и мобильный телефон, которым он пользовался для общения с покупателем. У жителя Черкасской области нашли и изъяли сам клад.

В настоящее время следователи Шепетовского районного управления полиции решают вопрос о предъявлении 50-летнему мужчине уведомления о подозрении. Ему могут инкриминировать сразу три статьи Уголовного кодекса Украины.

В частности, речь идет о части первой статьи 193 — незаконное присвоение найденного клада, имеющего особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Также рассматривается статья 198 — приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем, и часть четвертая статьи 298 — незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия. Досудебное расследование продолжается. Окончательную правовую оценку действиям мужчины должны дать после завершения следственных действий. Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

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