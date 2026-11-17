Российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Белоцерковском районе Киевской области.

В местной администрации отметили, что враг в очередной раз пытается лишить жителей общины электроэнергии и теплоснабжения, в результате чего энергетические объекты получили повреждения. В настоящее время в регионе сохраняется угроза повторных атак вражеских беспилотников.

Энергетики и профильные службы смогут приступить к обследованию повреждений и аварийно-восстановительным работам сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

Источник: Белоцерковская городская территориальная община.

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области, в частности многоэтажный дом в областном центре. В результате обстрела шесть человек получили ранения, а часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что движение поездов между странами будет приостановлено 17 и 18 ноября. По его словам, российский беспилотник попал примерно в 300 метрах от железнодорожного вокзала Мукачево.

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