Rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obiekty infrastruktury energetycznej w rejonie Biało-Cerkiewskim w obwodzie kijowskim.

Władze lokalne zaznaczyły, że wróg po raz kolejny próbuje pozbawić mieszkańców gminy dostępu do energii elektrycznej i ogrzewania, w wyniku czego obiekty energetyczne uległy uszkodzeniom. Obecnie w regionie utrzymuje się zagrożenie ponownymi atakami wrogich dronów.

Pracownicy sektora energetycznego oraz odpowiednie służby będą mogli rozpocząć ocenę zniszczeń oraz prace awaryjno-naprawcze natychmiast po ustabilizowaniu się sytuacji bezpieczeństwa.

Źródło: Gmina miejska w Biało-Cerkiewie.

Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz sektor mieszkaniowy w obwodzie rówieńskim, w szczególności wielopiętrowy budynek w centrum obwodu. W wyniku ostrzału sześć osób odniosło rany, a część miejscowości pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Premier Węgier Péter Magyar poinformował, że ruch pociągów między krajami zostanie wstrzymany 17 i 18 listopada. Jak podał, rosyjski dron uderzył około 300 metrów od dworca kolejowego w Mukaczewie.

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