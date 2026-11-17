В Бильшивцевской общине Ивано-Франковской области в результате российского нападения 17 ноября зафиксированы повреждения частных домов. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук.

По словам главы региона, в местные власти поступили обращения от жителей о повреждении кровель и оконных конструкций в жилых домах. Информация о пострадавших пока не поступала.

Светлана Онищук также напомнила, что владельцы имущества, поврежденного в результате обстрела, могут обратиться за финансовой помощью, которая выплачивается из областного бюджета.

Источник: председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области, в частности многоэтажный дом в областном центре. В результате обстрела шесть человек получили ранения, а часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что движение поездов между странами будет приостановлено 17 и 18 ноября. По его словам, российский беспилотник попал примерно в 300 метрах от железнодорожного вокзала Мукачево.

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