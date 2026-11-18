В Вооруженных силах Украины внедряется один из принципов НАТО, предусматривающий самостоятельность сержантов в принятии решений. В частности, если связь с высшим командованием отсутствует, сержант может самостоятельно определять дальнейшие действия и нести за них ответственность.

«В нашей развивающейся сержантской доктрине акцент делается на том, как сержант самостоятельно принимает решения. Если раньше он ждал указаний от офицера в тех или иных ситуациях, то теперь внедряется принцип НАТО, согласно которому при отсутствии связи с высшим руководством сержант в боевых ситуациях может самостоятельно принимать решения и несет за это ответственность», — отметил Гуменюк.

По его словам, у стран-партнеров ВСУ также заимствовали алгоритм TLP (Troop Leading Procedures — процедуры управления подразделениями / самостоятельное планирование боя), который используют командиры малых подразделений (отделения, взвода, роты) для быстрого анализа задачи, планирования и подготовки операции.

«Теперь нам в учебном процессе помогают британские и французские специалисты. Мы сочетаем свой и их опыт, и в итоге получается очень интересно. Если людям давать только теорию, она плохо усваивается, а когда сочетать её с практическими примерами, то эффект значительно лучше», — добавил офицер.

Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель командира батальона подготовки сержантского состава 199-го учебного центра Десантно-штурмовых войск ВСУ майор Виталий Гуменюк.

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