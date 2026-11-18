乌克兰武装部队正在推行北约的一项原则，即赋予士官独立决策权。具体而言，若无法与上级指挥部取得联系，士官可自行决定后续行动并为此承担责任。

“在我们正在发展的士官学说中，重点强调士官如何独立做出决策。 如果以前他在面对各种情况时需要等待军官的指示，那么现在正在推行北约原则，根据该原则，当与上级指挥部失去联系时，下士在战斗中可以自主决策，并为此承担责任”， ——古梅纽克指出。

据他介绍，乌克兰武装部队还从伙伴国借鉴了TLP（Troop Leading Procedures——部队指挥程序/单兵作战规划）算法，该算法由小分队 （班、排、连）用于快速分析任务、规划和准备行动。

“现在，英国和法国的专家正在协助我们的培训工作。 我们将自身经验与他们的经验相结合，最终取得了非常有趣的成果。如果只向人们传授理论，他们很难掌握；而如果结合实际案例，效果会好得多，”这位军官补充道。

乌克兰新闻社（Ukrinform）在采访中获悉，乌克兰武装部队空降突击部队第199训练中心下士培训营副指挥官维塔利·古梅纽克少校透露了这一情况。

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