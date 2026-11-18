W Siłach Zbrojnych Ukrainy wdraża się jedną z zasad NATO, która przewiduje samodzielność sierżantów w podejmowaniu decyzji. W szczególności, jeśli brakuje łączności z wyższym dowództwem, sierżant może samodzielnie określać dalsze działania i ponosić za nie odpowiedzialność.

„W naszej rozwijającej się doktrynie sierżanckiej kładzie się nacisk na to, w jaki sposób sierżant samodzielnie podejmuje decyzje. Jeśli wcześniej czekał on na polecenie oficera w różnych sytuacjach, to obecnie wprowadza się zasadę NATO, zgodnie z którą w przypadku braku łączności z wyższym dowództwem sierżant w sytuacjach bojowych może samodzielnie podejmować decyzje i ponosi za to odpowiedzialność” – zaznaczył Humenjuk.

Jak powiedział, Siły Zbrojne Ukrainy przejęły również od krajów partnerskich algorytm TLP (Troop Leading Procedures – procedury dowodzenia oddziałami / samodzielne planowanie walki), który jest wykorzystywany przez dowódców małych oddziałów (drużyny, plutonu, kompanii) do szybkiej analizy zadania, planowania i przygotowania operacji.

„Obecnie w procesie szkoleniowym pomagają nam brytyjscy i francuscy specjaliści. Łączymy nasze doświadczenie z ich doświadczeniem, co w rezultacie daje bardzo interesujące efekty. Jeśli przekazuje się ludziom wyłącznie teorię, jest ona słabo przyswajana, natomiast gdy łączy się ją z praktycznymi przykładami, efekt jest znacznie lepszy” – dodał oficer.

O tym w wywiadzie dla Ukrinform opowiedział zastępca dowódcy batalionu szkolenia sierżantury 199. centrum szkoleniowego Wojsk Desantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy, major Witalij Humeniuk.

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