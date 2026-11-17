W Rosji wszczęto postępowania karne przeciwko obywatelom, którzy przekazywali pieniądze na pomoc więźniom politycznym podczas charytatywnego maratonu „Nie jesteś sam” w czerwcu 2023 roku. Informację tę uzyskali obrońcy praw człowieka z „OVD-Info”.

W sumie podczas akcji odnotowano 7519 przelewów w rublach z terytorium Rosji. FSB twierdzi, że środki miały rzekomo trafić do Funduszu Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego, który rosyjskie władze uznały za organizację ekstremistyczną w 2021 roku.

Z tego powodu co najmniej dwie osoby są ścigane na podstawie artykułu dotyczącego finansowania działalności ekstremistycznej.

Jedna z osób oskarżonych została już uznana za winną i nałożono na nią wysoką grzywnę. Druga osoba wyjechała z Rosji i będzie sądzona zaocznie. Za przelew w wysokości 3 000 rubli grozi jej do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Organizatorzy maratonu oraz polityk Maksym Kats zaprzeczają, jakoby FBK miało jakikolwiek udział w zbiórce funduszy. Według nich maraton zorganizowała stacja telewizyjna „Dozhd”, a zebrane pieniądze przekazano jej na pomoc więźniom politycznym.

W Rosji, państwie-agresorze, sąd skazał zaocznie dziennikarkę i autorkę serwisu „Meduza” Asję Zołnikową na dwa i pół roku pozbawienia wolności. Jak poinformowała prokuratura w Moskwie, postawiono jej zarzut udziału w działalności organizacji, którą rosyjskie władze uznały za „niepożądaną”.

W Jarosławiu w Federacji Rosyjskiej, państwie-agresorze, sąd skazał we wrześniu mężczyznę w średnim wieku na 14 lat kolonii karnej po tym, jak fotografował nagrobki rosyjskich żołnierzy poległych w wojnie przeciwko Ukrainie.

W Rosji były podpułkownik Konstantin Frolow został skazany na 21 lat kolonii o surowym reżimie. Według informacji podanych przez gazetę „Kommersant” zorganizował on schemat polegający na symulowaniu ran bojowych w celu uzyskania państwowych świadczeń i odznaczeń, a także kręcił inscenizowane filmy przedstawiające rzekome sukcesy bojowe rosyjskich żołnierzy. Sąd pozbawił go również stopnia wojskowego i odznaczeń państwowych.

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