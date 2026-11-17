俄罗斯对那些在2023年6月“你并不孤单”慈善马拉松活动中向政治犯捐款的公民提起了刑事诉讼。人权组织“OVD-Info”获悉了这一消息。

活动期间，共记录到7519笔从俄罗斯境内发起的卢布汇款。 俄罗斯联邦安全局（FSB）声称，这些资金据称是 intended for 阿列克谢·纳瓦尔尼的反腐败基金会，该基金会于2021年被俄罗斯当局认定为极端主义组织。

因此，至少有两人因涉嫌资助极端主义活动而受到起诉。

其中一名涉案人员已被定罪并处以巨额罚款。另一人已离开俄罗斯，将缺席受审。仅因转账3000卢布，他就可能面临最高八年监禁。

马拉松组织者及政治家马克西姆·卡茨否认“反腐败基金会”参与了募捐活动。据他们称，该马拉松由“雨”电视台组织，所筹集的款项已移交该电视台，用于援助政治犯。

在侵略国俄罗斯，法院缺席判决《Meduza》记者兼撰稿人阿西娅·佐尔尼科娃有期徒刑两年半。 据莫斯科检察院通报，她被指控参与了一个被俄罗斯当局认定为“不受欢迎”的组织的活动。

在侵略国俄罗斯联邦的雅罗斯拉夫尔，一名中年男子因拍摄在对乌克兰战争中阵亡的俄罗斯军人的墓碑，于9月被法院判处14年劳改营监禁。

在俄罗斯，前中校康斯坦丁·弗罗洛夫被判处21年严管劳改营刑期。 据《商业日报》报道，他为获取国家抚恤金和奖章而策划了伪造战伤的骗局，还拍摄了关于俄罗斯军队所谓作战胜利的摆拍视频。 法院还剥夺了他的军衔和国家奖章。

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