В России возбудили уголовные дела против граждан, которые переводили деньги в помощь политическим заключённым во время благотворительного марафона «Ты не один» в июне 2023 года. Об этом стало известно правозащитникам «ОВД-Инфо».

Всего в ходе мероприятия было зафиксировано 7519 переводов в рублях с территории России. ФСБ утверждает, что средства якобы предназначались Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, который российские власти признали экстремистской организацией в 2021 году.

Из-за этого как минимум двух человек преследуют по статье о финансировании экстремистской деятельности.

Одного из фигурантов уже признали виновным и назначили ему крупный штраф. Другой выехал из России, его будут судить заочно. За перевод 3000 рублей ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Организаторы марафона и политик Максим Кац отрицают причастность ФБК к сбору средств. По их словам, марафон организовывал телеканал «Дождь», а собранные деньги передали ему для помощи политзаключённым.

В России, государстве-агрессоре, суд заочно приговорил журналистку и автора Meduza Асю Зольникову к двум с половиной годам лишения свободы. Как сообщила прокуратура Москвы, ей предъявили обвинение в участии в деятельности организации, которую российские власти признали «нежелательной».

В Ярославле в Российской Федерации, государстве-агрессоре, суд в сентябре приговорил мужчину среднего возраста к 14 годам колонии после того, как он фотографировал надгробия российских военных, погибших в войне против Украины.

В России бывшего подполковника Константина Фролова приговорили к 21 году колонии строгого режима. По данным издания «Коммерсантъ», он организовал схему с фальшивыми боевыми ранениями ради государственных выплат и наград, а также снимал постановочные видео о якобы боевых успехах российских военных. Суд также лишил его воинского звания и государственных наград.

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