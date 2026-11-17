17 ноября вблизи села Ягуново в Кемеровской области РФ разбился военно-транспортный самолёт.

По сообщениям, в результате катастрофы погибли 17 человек.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко направил Владимиру Путину соболезнования и выразил слова поддержки семьям погибших.

На месте крушения работают экстренные службы, полиция и медики.

Источник: БелТА.

17 ноября в Кемеровской области РФ потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-12, выполнявший рейс из Новосибирска в Канск.

В Калининградской области России потерпел крушение истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, однако получили травмы.

До этого в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

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