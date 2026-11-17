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17 листопада поблизу села Ягуново в Кемеровській області РФ розбився військово-транспортний літак.

За повідомленнями, внаслідок катастрофи загинули 17 людей.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко направив Володимиру Путіну співчуття та висловив слова підтримки родинам загиблих.

На місці падіння працюють екстрені служби, поліція та медики.

Джерело: БелТА.

17 листопада у Кемеровській області РФ зазнав аварії військово-транспортний літак Ан-12, який виконував рейс із Новосибірська до Канська.

У Калінінградській області Росії зазнав аварії винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, однак отримали травми.

До цього у Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС.

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