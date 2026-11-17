В Запорожье во время проведения аварийно-восстановительных работ российские войска совершили несколько целенаправленных атак с использованием дронов на бригаду «Запорожьеоблэнерго».

По данным предприятия, энергетики уже третьи сутки подряд работают в чрезвычайно сложных условиях и фактически без перерыва ликвидируют последствия масштабных вражеских обстрелов энергосистемы региона. Во время ремонта воздушной линии электропередачи захватчики направили на специалистов ударные беспилотники.

К счастью, сами энергетики не пострадали — они успели вовремя отбежать на безопасное расстояние. В то же время повреждения получила специальная техника предприятия: в задействованном автоподъемнике разбиты окна, двери и внутренняя обшивка. Несмотря на обстрелы, аварийно-восстановительные работы в городе продолжаются.

Источник: ПАО «Запорожьеоблэнерго».

В Запорожье и Запорожской области из-за повреждений электрооборудования, вызванных российскими атаками, ввели аварийные и специальные аварийные отключения электроэнергии.

Российский FPV-дрон убил 70-летнего мужчину в поселке Кушугум Запорожского района. Еще один человек пострадал в результате атаки на Запорожье — ранение получила 57-летняя женщина.

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