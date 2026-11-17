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У Запоріжжі під час проведення аварійно-відновлювальних робіт російські війська здійснили кілька цілеспрямованих атак дронами по бригаді «Запоріжжяобленерго».

За даними підприємства, енергетики вже третю добу поспіль працюють у надскладних умовах та фактично безперервно ліквідовують наслідки масштабних ворожих обстрілів енергосистеми регіону. Під час лагодження повітряної лінії електропередачі загарбники спрямували на фахівців ударні безпілотники.

На щастя, самі енергетики не постраждали — вони встигли вчасно відбігти на безпечну відстань. Водночас пошкоджень зазнала спеціальна техніка підприємства: у задіяному автопідйомнику потрощено вікна, двері та внутрішню обшивку. Попри обстріли, аварійно-відновлювальні роботи в місті тривають.

Джерело: ПАТ «Запоріжжяобленерго».

У Запоріжжі та Запорізькій області через пошкодження електрообладнання, спричинені російськими атаками, запровадили аварійні та спеціальні аварійні відключення електроенергії.

Російський FPV-дрон убив 70-річного чоловіка в селищі Кушугум Запорізького району. Ще одна людина постраждала внаслідок атаки на Запоріжжя — поранення дістала 57-річна жінка.

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