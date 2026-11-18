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Російський енергетичний магнат Юрій Шамара, який опинився в центрі шпигунського скандалу у Великій Британії, є одним із фінансових спонсорів російської агресії. За своєю роллю він нагадує засновника телеканалу «Царьград» Костянтина Малофєєва.

Автори публікації зазначають, що якщо Малофєєв з 2014 року відкрито фінансував проксі-сили на Донбасі та просував імперські концепції, то Юрій Шамара діє як більш прихований "гібридний меценат".

Замість публічних політичних заяв Шамара зосереджується на тіньових поставках нафти та фінансуванні структур Російської православної церкви. Проте кінцевий ефект їхньої діяльності схожий: структури Малофєєва працюють на медійну підтримку та вербування найманців, а бізнес Шамари забезпечує російську військову інфраструктуру паливом і використовує РПЦ для легалізації капіталів та отримання політичного імунітету в РФ.

Для України "кейс Шамари" є наочним прикладом кругообігу нафти, крові та церковної влади в путінській системі.

Видання підкреслює, що спонсорування Московського патріархату через сімейний фонд Шамари означає пряму участь у гуманітарній війні проти України та дає Києву вагомі аргументи для того, щоб домагатися від західних партнерів арешту закордонних активів усіх російських "православних олігархів".

Про це йдеться в розслідуванні "Ділової столиці", присвяченому тому, як Кремль використовує релігію та великий бізнес у гібридній війні проти України.

Глава РПЦ заявив, що переможців у війнах визначає Бог.

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