Українські ракети Нептун уразили завод і склад російських дронів у Ростові

У ніч на 13 листопада ракети «Нептун» завдали удару по Ростову-на-Дону. Під ураження потрапили три об’єкти, пов’язані з виробництвом і ремонтом російських безпілотників.

Які об'єкти уразили в Ростові-на-Дону

Щоночі російські дрони летять на українські міста, позиції та енергетику. У Генштабі зазначають, що частину з них виробляють, зберігають і ремонтують саме в Ростові-на-Дону.

Ракетні війська, а саме береговий ракетний комплекс ВМС ЗСУ "Нептун", уразили одразу три цілі, пов'язані з безпілотниками.

Першою ціллю стало виробництво ударних дронів тактичного рівня - ТОВ "Іонос". Також уразили місце, де це підприємство зберігає безпілотники.

Ще одна ціль - сервісний центр ТОВ "Аеро-Хіт". Там російська армія ремонтує і обслуговує дрони для фронту.

"Аеро-Хіт" - російський виробник ударних і розвідувальних FPV-дронів "Велес". Виробництво компанії розташоване в Хабаровську, а в Ростові-на-Дону працює сервісний центр.

У Генштабі пояснюють, що удар по виробництву, складу і сервісу б'є одразу по всьому ланцюжку. Частина дронів не буде виготовлена, частина згоріла на складі, а пошкоджені безпілотники ще довго не повернуться на фронт.

Про це повідомляється з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Сили оборони уразили російські ЗРК, РЛС та пункти управління дронами.

У ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

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