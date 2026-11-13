乌克兰的“海王星”导弹击中了位于罗斯托夫的一家俄罗斯无人机工厂和仓库

11月13日夜间，“海王星”导弹对罗斯托夫-纳-多努发动了袭击。三处与俄罗斯无人机生产和维修相关的设施遭到打击。

罗斯托夫-纳-多努哪些目标遭到打击

每晚，俄罗斯无人机都会飞向乌克兰的城市、阵地和能源设施。乌克兰总参谋部指出，其中一部分无人机正是产自罗斯托夫-纳-多努，并在该地进行储存和维修。

导弹部队，即乌克兰武装部队海军的“海王星”岸基导弹系统，一举摧毁了三个与无人机相关的目标。

首个目标是生产战术级攻击型无人机的“伊奥诺斯”有限责任公司。该企业存放无人机的地点也遭到打击。

另一个目标是“Aero-Hit”有限公司的维修中心。俄罗斯军队在那里为前线维修和保养无人机。

“Aero-Hit”是俄罗斯“维勒斯”型攻击和侦察FPV无人机的制造商。该公司的生产基地位于哈巴罗夫斯克，而在罗斯托夫-纳-多努设有维修中心。

乌克兰总参谋部解释称，对生产基地、仓库及维修中心的打击将同时重创整个供应链。部分无人机将无法生产，部分在仓库中被烧毁，而受损的无人机在很长一段时间内都无法重返前线。

据乌克兰武装部队总参谋部消息称。

乌克兰国防军打击了俄罗斯的防空导弹系统、雷达站以及无人机指挥所。

9月20日凌晨，莫斯科及莫斯科州遭遇了无人机的大规模袭击。 其中一次袭击针对位于卡波特尼亚地区的莫斯科“Gazpromneft-MNPZ”炼油厂，随后该厂发生火灾。

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