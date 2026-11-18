11月18日，敖德萨州军事行政管理局局长奥列格·基珀与安全部门代表在敖德萨市中心遭遇了俄军炮击。此事发生在俄罗斯联邦对该市中心地区发动的第三次袭击期间。

奥德萨州军事行政管理局负责人及各安全部门负责人及时撤离了袭击中心区域。

然而，一名身处弹着点附近的人被炸断了一条腿。

基珀未对这一消息作出任何评论。但他详细描述了炮击情况，据已知消息，此次袭击造成四人死亡。据他介绍，遇难者中包括一名19岁的女孩和一名40岁的妇女。 此外，还有两名男性遇难。至少有13人受伤，其中部分伤者的伤势被医生评估为危重。

该官员指出，敌军对受联合国教科文组织保护的敖德萨历史中心发动了四次袭击。袭击目标均为民用设施：居民楼、商店、咖啡馆及街道。此外，停放的车辆也遭到损毁。

袭击由火箭无人机实施，其残骸已在落点处被发现。

目前，所有应急服务部门正在市中心开展救援工作。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基就今天在敖德萨发生的恐怖袭击发表了评论。

“这是一次针对民众、针对生命的残酷且蓄意的袭击。这也再次印证了俄罗斯人真正想要什么，以及他们实际上如何看待外交努力。 如果不加强对俄罗斯的国际压力，如果不给予乌克兰实质性支持，俄罗斯就不会有真正动机来缓和局势并走向和平。真正想通过谈判实现和平的人，绝不会增加杀戮的数量，”他在社交媒体上写道。

11月19日被定为悼念今日因俄罗斯袭击而遇难者的哀悼日。各建筑物将下半旗，悬挂系有黑丝的乌克兰国旗和敖德萨市旗。建议全市各企业、机构和组织限制播放音乐及举办娱乐活动。

11月18日上午，俄军对敖德萨市中心发动袭击，导致一栋居民楼受损。三名平民遇难，另有七名市民受伤。

关注我们在