18 ноября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер вместе с представителями силовых структур попал под российский обстрел в центре Одессы. Это произошло во время третьей атаки РФ на центральную часть города.

Глава ОВА и руководители силовых ведомств успели покинуть эпицентр удара.

Однако человеку, находившемуся в непосредственной близости от места попадания, оторвало ногу.

Кипер никак не прокомментировал эту информацию. Зато он рассказал о подробностях обстрелов, в результате которых, как уже известно, погибли четыре человека. По его словам, среди погибших — 19-летняя девушка и 40-летняя женщина. Также известно о двух погибших мужчинах. Ранены по меньшей мере 13 человек, состояние некоторых врачи оценивают как тяжёлое.

Чиновник отмечает, что враг нанес четыре удара по историческому центру Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. Атаки были направлены на гражданские объекты: жилые дома, магазины, кафе и улицы. Также повреждены припаркованные автомобили.

Удары наносились реактивными дронами, обломки которых обнаружены в местах приземления.

Сейчас в центре города работают все экстренные службы.

Сегодняшние теракты в Одессе прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Жестокий и сознательный удар прямо по людям, по жизни. И ещё одно подтверждение того, чего на самом деле хотят россияне и как они на самом деле относятся к дипломатическим усилиям. Без усиления мирового давления на Россию, без реальной поддержки Украины у России не будет настоящего мотива для деэскалации и перехода к миру. Кто хочет договариваться о мире, тот не увеличивает количество убийств», — написал он в соцсетях.

19 ноября объявлено днём траура по погибшим сегодня в результате российских атак. На зданиях будут приспущены государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям и организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

В результате утренней атаки российских войск на центр Одессы 18 ноября был поврежден жилой дом. Погибли трое мирных жителей, ещё семеро горожан получили ранения.

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