В Великочернеччинском старостинском округе Сумской общины российский ударный беспилотник поразил здание агропромышленного предприятия. Об этом 18 ноября 2026 года сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

По его словам, удар пришелся по нежилому зданию предприятия, в результате чего на объекте возник пожар.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Другие последствия и масштабы разрушений в результате вражеской атаки в настоящее время устанавливаются.

Источник: Сергей Кривошеенко в Telegram.

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