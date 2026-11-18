W okręgu starostowskim Wielko-Czerneczczyna w gminie Sumy rosyjski dron bojowy uderzył w budynek przedsiębiorstwa rolnego. Poinformował o tym 18 listopada 2026 roku szef miejskiej administracji wojskowej w Sumach Siergiej Kryvoshejenko.

Jak podał, uderzenie nastąpiło w budynek niemieszkalny należący do przedsiębiorstwa, w wyniku czego na terenie obiektu wybuchł pożar.

Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał. Pozostałe skutki i skala zniszczeń spowodowanych atakiem wroga są obecnie ustalane.

Źródło: Siergiej Kryvoshejenko na Telegramie.

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