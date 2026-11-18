Rosyjska propaganda rozpoczęła kolejną kampanię informacyjną, próbując usprawiedliwić atak terrorystyczny z użyciem dronów na centrum Odessy, który miał miejsce 18 listopada.

Kontrolowane przez Kreml media skierowane do ukraińskiej publiczności rozpowszechniają sprzeczne wersje tej tragedii. Niektóre z nich obarczają winą za skutki ataku rzekomo „działanie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej”, inne propagują teorie spiskowe, zgodnie z którymi „Ukraina sama atakuje swoich obywateli”, aby zakłócić lub utrudnić procesy dyplomatyczne.

W rzeczywistości żadne propagandowe wymysły nie są w stanie ukryć tego, co najważniejsze: Rosja w środku dnia zadała celowy, brutalny atak dronami na dzielnicę mieszkalną i infrastrukturę cywilną w centrum dużego miasta, w wyniku czego są ofiary śmiertelne i ranni. Co więcej, wróg przeprowadził kolejne ataki, gdy na miejsce przybyli już ratownicy i policjanci.

Spekulacje na temat „działania obrony przeciwlotniczej” czy teorie spiskowe o „samookaleczeniach” to typowa taktyka Rosji po każdej głośnej zbrodni wojennej. Informuje o tym Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. W wyniku porannego ataku rosyjskich wojsk na centrum Odessy 18 listopada uszkodzony został budynek mieszkalny. Zginęło trzech cywilów, a kolejnych siedmiu mieszkańców miasta odniosło rany. Podczas porannego ataku rosyjskiego na autostradzie M-05 Kijów–Odessa zginął Andrij, kierowca autobusu kursującego do Narodowego Wojskowego Cmentarza Pamięci. Autobus został uszkodzony w wyniku uderzenia. 19 listopada w Odessie ogłoszono dzień żałoby po ofiarach.

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