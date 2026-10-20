Через атаку рф на трасі Київ — Одеса загинув водій шатлу військового кладовища
0:00 / 0:00
Під час ранкової російської атаки на автодорозі М-05 Київ — Одеса загинув Андрій, водій шатлу Національного військового меморіального кладовища. Автобус зазнав пошкоджень унаслідок удару.
У момент атаки в шатлі перебували пасажири, однак ніхто з них не постраждав. Водій перевозив людей із Києва до меморіального кладовища, де поховані їхні рідні та побратими.
Наразі рух шатлу призупинено. Про відновлення рейсів повідомлять додатково.
Джерело: Національне військове меморіальне кладовище
У Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.
США знову не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ.