Через атаку рф на трасі Київ — Одеса загинув водій шатлу військового кладовища

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Під час ранкової російської атаки на автодорозі М-05 Київ — Одеса загинув Андрій, водій шатлу Національного військового меморіального кладовища. Автобус зазнав пошкоджень унаслідок удару.

У момент атаки в шатлі перебували пасажири, однак ніхто з них не постраждав. Водій перевозив людей із Києва до меморіального кладовища, де поховані їхні рідні та побратими.

Наразі рух шатлу призупинено. Про відновлення рейсів повідомлять додатково.

Джерело: Національне військове меморіальне кладовище

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