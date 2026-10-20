+18° Київ +13° Варшава +13° Вашингтон
$ 45.02 € 50.47 zł 11.53
$ 45.02 € 50.47 zł 11.53
+18° Київ +13° Варшава +13° Вашингтон
Головне Україна

Через атаку рф на трасі Київ — Одеса загинув водій шатлу військового кладовища

UA NEWS 20 Жовтня 2026 15:06
Через атаку рф на трасі Київ — Одеса загинув водій шатлу військового кладовища
0:00 / 0:00

Під час ранкової російської атаки на автодорозі М-05 Київ — Одеса загинув Андрій, водій шатлу Національного військового меморіального кладовища. Автобус зазнав пошкоджень унаслідок удару.

У момент атаки в шатлі перебували пасажири, однак ніхто з них не постраждав. Водій перевозив людей із Києва до меморіального кладовища, де поховані їхні рідні та побратими.

 Наразі рух шатлу призупинено. Про відновлення рейсів повідомлять додатково.

image

Джерело: Національне військове меморіальне кладовище

У Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

США знову не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток