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Новости Украина

В результате атаки РФ на трассе Киев — Одесса погиб водитель шаттла военного кладбища

UA NEWS 20 Октября 2026 15:06
В результате атаки РФ на трассе Киев — Одесса погиб водитель шаттла военного кладбища

Во время утренней российской атаки на автодороге М-05 Киев — Одесса погиб Андрей, водитель маршрутного автобуса Национального военного мемориального кладбища. Автобус получил повреждения в результате удара.

В момент атаки в шаттле находились пассажиры, однако никто из них не пострадал. Водитель перевозил людей из Киева на мемориальное кладбище, где похоронены их родные и побратимы.

 В настоящее время движение шаттла приостановлено. О возобновлении рейсов сообщат дополнительно.

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Источник: Национальное военное мемориальное кладбище

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