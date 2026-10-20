В результате атаки РФ на трассе Киев — Одесса погиб водитель шаттла военного кладбища

Во время утренней российской атаки на автодороге М-05 Киев — Одесса погиб Андрей, водитель маршрутного автобуса Национального военного мемориального кладбища. Автобус получил повреждения в результате удара.

В момент атаки в шаттле находились пассажиры, однако никто из них не пострадал. Водитель перевозил людей из Киева на мемориальное кладбище, где похоронены их родные и побратимы.

В настоящее время движение шаттла приостановлено. О возобновлении рейсов сообщат дополнительно.

Источник: Национальное военное мемориальное кладбище

В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

Читай нас в