ЦПК требует проверить возможную причастность Арахамии к делу о конвертах

Центр по борьбе с коррупцией (ЦБК) подал заявление о возможном преступлении главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Обращение было адресовано временно исполняющему обязанности генерального прокурора Антону Ковальскому после того, как предыдущий глава Офиса генпрокурора Руслан Кравченко не возбудил дело по предыдущему заявлению. В ЦПК считают, что в действиях Арахамии могут быть признаки получения неправомерной выгоды, однако это утверждение еще должно быть проверено правоохранительными органами.

19 октября 2026 года Центр противодействия коррупции подал заявление о возможном преступлении Давида Арахамии временному исполняющему обязанности генерального прокурора Антону Ковальскому. В ЦПК считают, что в действиях председателя парламентской фракции «Слуга народа» могут быть признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды.

Речь идет о так называемом деле о «конвертах» — возможных выплатах народным депутатам за голосование в парламенте. В ЦПК подчеркивают, что расследование касается не только отдельных депутатов, но и возможной роли руководства фракции. Исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк заявила, что, согласно материалам судебных постановлений, правоохранительные органы уже расследуют деятельность группы, которая могла платить депутатам за нужные голосования. По её словам, подозрения были предъявлены пяти народным депутатам, среди них — заместитель Арахамии. Также был обыскан помощник главы фракции.

«Схема конвертов во фракции «Слуга народа» — это уже не слухи из кулуаров Рады, а организованная группа, деятельность которой описана в постановлениях ВАКС. Подозрения выдвинуты в отношении пяти депутатов, в том числе заместителя Арахамии. У его помощника провели обыск. А сам председатель фракции даже не фигурирует в материалах, поскольку Руслан Кравченко так и не возбудил в отношении него дело. Теперь эта ответственность лежит на Антоне Ковальском», — заявила Каленюк.

Что известно о деле «конвертов»

По данным ЦПК, 27 декабря 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении пяти действующим народным депутатам. По версии следствия, они входили в организованную группу, которая могла передавать депутатам деньги за голосование. Среди подозреваемых — заместитель председателя фракции «Слуга народа» Юрий Кисель.

В судебных постановлениях, на которые ссылается ЦПК, речь идет о народном депутате из руководства фракции, который, по версии следствия, мог возглавлять эту группу. Согласно материалам суда, в конце 2025 года он якобы получил 85 тысяч долларов, которые впоследствии могли быть розданы другим депутатам в качестве платы за голосование.

В ЦПК предполагают, что речь идет именно о Давиде Арахамии. Организация связывает это с сообщениями в СМИ об обысках у его помощника и разрешении следователей взять у того биологические образцы. В то же время в ЦПК подчеркивают, что подтвердить или опровергнуть возможную причастность Арахамии можно только в ходе досудебного расследования. Самому главе фракции подозрение не предъявляли, а уголовного производства в его отношении, по данным организации, до сих пор нет.

Почему ЦПК обратился к новому исполняющему обязанности генпрокурора

В феврале 2026 года с заявлением о возможном преступлении Арахамии в Офис генерального прокурора Руслана Кравченко обращался Антикоррупционный центр «МЕЖА». Однако уголовное производство тогда не было зарегистрировано.

Глава центра Мартина Богуславец заявила, что Офис генпрокурора объяснил отказ тем, что соответствующие обстоятельства якобы уже расследуют детективы НАБУ в рамках другого производства. По ее словам, то производство не касалось непосредственно Арахамии.

«Только генеральный прокурор может возбудить дело в отношении народного депутата. В феврале Офис генпрокурора заблокировал наше заявление о совершении преступления председателем фракции СН из-за того, что якобы «обстоятельства расследуются детективами НАБУ в рамках уголовного производства». Но это неправда, потому что это производство не касалось Арахамии», — заявила Богуславец. Она также назвала решение нового исполняющего обязанности генпрокурора проверкой его независимости.

Теперь ЦПК просит Антона Ковальского внести сведения о возможном преступлении в Единый реестр досудебных расследований и поручить расследование детективам НАБУ. По информации организации, в соответствии со статьёй 214 Уголовного процессуального кодекса, после подачи заявления сведения должны быть внесены в реестр в течение 24 часов. Важно: заявление ЦПК содержит утверждение о возможной причастности Арахамии к преступлению. Это еще не доказывает его вины. Для установления обстоятельств необходимо расследование, а окончательные выводы о виновности может сделать суд. Об этом организация сообщила на своем сайте.

12 сентября председатель фракции «Слуга народа» и член украинской переговорной группы Давид Арахамия объяснил, зачем Украина участвует в мирных переговорах с РФ. Об этом он заявил во время конференции YES Annual Meeting 2026.

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