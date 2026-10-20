В Новояворовске Львовской области планируют ввести подачу воды по графику из-за перебоев с электроснабжением, вызванных российским ударом по объекту критической инфраструктуры.

По словам городского головы Владимира Мацелюха, воду будут подавать с помощью генераторов. Если ситуация не изменится, 21 октября водоснабжение будет осуществляться с 7:00 до 10:00.

На объекте оценивают повреждения и проводят ремонтные работы. Точных сроков восстановления электроснабжения пока не называют. В других населенных пунктах общины, которые обслуживает другой поставщик, вода есть, однако давление понижено.

Источник: Владимир Мацелюх, мэр Новояворовска

Российский дрон упал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Пожар произошел около двух часов ночи.

Читай нас в