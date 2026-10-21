Совет Европы призвал Украину усилить защиту ромов и ЛГБТИ

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) Совета Европы положительно оценила прогресс Украины в обеспечении равенства. В то же время комиссия призвала украинские власти усилить меры по защите ромской общины и ЛГБТИ от дискриминации, а также более активно противодействовать преступлениям, мотивированным ненавистью.

«Со времени принятия пятого доклада ЕКРН по Украине 20 июня 2017 года был достигнут прогресс и разработаны надлежащие практики во многих сферах», — отмечается в резюме документа.

Среди положительных изменений эксперты отметили активизацию деятельности Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, расширение подготовки полицейских к расследованию преступлений на почве ненависти и принятие стратегий по инклюзии ромов. Также в докладе констатируется существенное улучшение отношения общества к равенству ЛГБТИ.

В то же время ромы и ЛГБТИ остаются особенно уязвимыми к языку вражды.

«Многие случаи преступлений на почве ненависти по-прежнему неправильно квалифицируются и преследуются как обычные правонарушения, в частности хулиганство», — отмечается в документе.

Доклад содержит 15 рекомендаций украинским властям, две из которых определены как приоритетные. Первая предусматривает проведение совместно с гражданским обществом информационно-просветительских кампаний против языка вражды, в частности в отношении ЛГБТИ и ромов.

Вторая — создание рабочей группы для выявления ромов, нуждающихся в документах, удостоверяющих личность, и оказание им помощи в оформлении этих документов, в частности путем упрощения административных процедур. Выполнение этих двух рекомендаций ЕКРН оценит в рамках промежуточного мониторинга не позднее чем через два года после публикации доклада.

Комиссия также рекомендует противодействовать ЛГБТИ-фобному буллингу в школах, улучшить доступ к медицинской помощи, обеспечить цыганским детям качественное образование и предоставить омбудсмену надлежащие кадровые и финансовые ресурсы.

Доклад охватывает период с июня 2017 года по март 2026 года и учитывает исключительные обстоятельства российской агрессии. Она не охватывает ситуацию на временно оккупированных территориях и положение украинцев, вынужденно выехавших за границу: последнее ЕКРН оценивает в рамках мониторинга других стран.

Об этом говорится в новом докладе ЕКРН по Украине, обнародованном 21 октября в Страсбурге.

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