Rada Europy wezwała Ukrainę do wzmocnienia ochrony Romów i osób LGBTI

Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) Rady Europy pozytywnie oceniła postępy Ukrainy w zakresie zapewniania równości. Jednocześnie komisja wezwała władze Ukrainy do wzmocnienia działań mających na celu ochronę społeczności romskiej i osób LGBTI przed dyskryminacją, a także do bardziej aktywnego przeciwdziałania przestępstwom motywowanym nienawiścią.

„Od czasu przyjęcia piątego raportu ECRI dotyczącego Ukrainy, 20 czerwca 2017 r., osiągnięto postęp i opracowano odpowiednie praktyki w wielu obszarach” – zaznaczono w podsumowaniu dokumentu.

Wśród pozytywnych zmian eksperci zwrócili uwagę na intensyfikację działań Pełnomocnika Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka, rozszerzenie szkoleń funkcjonariuszy policji w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach przestępstw z nienawiści oraz przyjęcie strategii na rzecz integracji Romów. W raporcie odnotowano również znaczną poprawę społecznego nastawienia do równości osób LGBTI.

Jednocześnie Romowie i osoby LGBTI pozostają szczególnie narażeni na mowę nienawiści.

„Wiele przypadków przestępstw z nienawiści nadal jest błędnie kwalifikowanych i ściganych jako zwykłe wykroczenia, w szczególności jako chuligaństwo” – podkreślono w dokumencie.

Raport zawiera 15 zaleceń dla władz ukraińskich, z których dwa uznano za priorytetowe. Pierwsze z nich przewiduje prowadzenie wspólnie ze społeczeństwem obywatelskim kampanii informacyjno-edukacyjnych przeciwko mowie nienawiści, w szczególności wobec osób LGBTI i Romów.

Druga – utworzenie grupy roboczej w celu identyfikacji Romów potrzebujących dokumentów tożsamości oraz udzielenia im pomocy w ich uzyskaniu, w szczególności poprzez uproszczenie procedur administracyjnych. Realizację tych dwóch zaleceń EKPR oceni w ramach monitoringu okresowego nie później niż dwa lata po opublikowaniu raportu.

Komisja zaleca również przeciwdziałanie prześladowaniu osób LGBTI w szkołach, poprawę dostępu do opieki medycznej, zapewnienie romskim dzieciom wysokiej jakości edukacji oraz przyznanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich odpowiednich zasobów kadrowych i finansowych.

Raport obejmuje okres od czerwca 2017 r. do marca 2026 r. i uwzględnia wyjątkowe okoliczności związane z agresją rosyjską. Nie obejmuje ona sytuacji na tymczasowo okupowanych terytoriach ani sytuacji Ukraińców, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu za granicę: tę ostatnią kwestię EKPR ocenia w ramach monitorowania innych krajów.

Informacje te zawarte są w nowym raporcie ECRN dotyczącym Ukrainy, opublikowanym 21 października w Strasburgu.

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