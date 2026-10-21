W Winnicy zatrzymano osoby podejrzane o zabójstwo dwóch kobiet

W centrum Winnicy funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali dwóch podejrzanych o brutalne zabójstwo 46-letniej właścicielki mieszkania oraz jej 47-letniej znajomej.

Ciała ofiar z licznymi ranami kłutymi znaleziono w mieszkaniu przy ulicy Oleksija Beresta. Według danych śledztwa do zdarzenia doszło podczas wspólnego spożywania alkoholu z dwoma żołnierzami w wieku 30 i 38 lat, z których jeden samowolnie opuścił jednostkę wojskową.

W wyniku nagłego konfliktu sprawcy zadali kobietom śmiertelne rany i uciekli, jednak funkcjonariusze zatrzymali ich w niecałą godzinę. Oskarżonym grozi dożywotnie pozbawienie wolności.

Poinformowało o tym Główne Zarządzenie Policji Narodowej w obwodzie winnickim.

Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który rzucił granat na jezdnię przy ulicy Kowelskiej w Łucku. Znajduje się on w areszcie.

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