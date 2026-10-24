Lubinec omówił z rosyjską rzeczniczką praw obywatelskich misję humanitarną w Oleszkach

Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec odbył spotkanie online z rosyjską rzeczniczką praw człowieka Janą Lantratową. Podczas rozmowy strony omówiły szczegóły misji humanitarnej w Oleszkach, które zostały wcześniej uzgodnione.

„Jako szef grupy negocjacyjnej ze strony ukraińskiej odbyłem właśnie spotkanie online z szefową grupy negocjacyjnej ze strony rosyjskiej, Janą Lantratową. Celem spotkania była wymiana informacji na temat misji humanitarnej w Oleszkach” – czytamy w komunikacie.

Lubinec zaznaczył: „Poinformowałem stronę rosyjską, że zawieszenie ognia nastąpi od 27 października od godziny 3:00 czasu kijowskiego. Rosyjska pełnomocniczka ze swojej strony poinformowała mnie o tym samym, że po stronie rosyjskiej zawieszenie ognia obowiązuje od 27 października od godz. 4:00 czasu moskiewskiego. Czyli o tej samej porze”.

„Osobno omówiliśmy inne szczegóły, które zostały wcześniej uzgodnione, wymieniliśmy się informacjami i upewniliśmy się, że wszystko przebiega zgodnie z wypracowanym wcześniej porozumieniem oraz że obie strony wywiązują się ze wszystkich podjętych zobowiązań”, – poinformował rzecznik praw obywatelskich.

Lubinec podkreślił, że prace trwają, i obiecał na bieżąco informować o postępach w realizacji ustaleń.

Lubinec poinformował o tym na Telegramie.

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