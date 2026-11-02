Korecki omówił z komisarz Kos kwestię przystąpienia Ukrainy do UE

W poniedziałek, 2 listopada, premier Ukrainy Serhij Korecki odbył rozmowę z komisarz UE ds. rozszerzenia Martą Kos. Strony omówiły postępy Ukrainy na drodze do przystąpienia do Unii Europejskiej, a także kwestie międzynarodowego wsparcia finansowego.

„Omówiłem z komisarz ds. rozszerzenia Martą Kos przyspieszenie realizacji pośrednich celów referencyjnych określonych w ramach procesu negocjacyjnego w sprawie przystąpienia do UE oraz otwarcie pozostałych klastrów negocjacyjnych. W tym tygodniu spodziewamy się publikacji rocznego sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie rozszerzenia” – czytamy w komunikacie.

Podczas rozmowy szczególną uwagę poświęcono pracy wspólnej z Komisją Europejską grupy zadaniowej IBAR. Została ona utworzona na mocy porozumienia między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. „Jej głównym zadaniem jest obecnie przyspieszenie realizacji kryteriów pośrednich w ramach klastra negocjacyjnego nr 1 »Podstawy«, co stanowi niezbędny warunek dalszego postępu procesu negocjacyjnego w sprawie przystąpienia po otwarciu klastrów. Do tych prac angażujemy również posłów do parlamentu oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta” – wyjaśnił Korecki.

Ponadto Kos i Korecki omówili kwestię międzynarodowego wsparcia finansowego oraz postępy w realizacji programów MFW i Ukraine Facility.

Informacja ta pochodzi z wpisu szefa rządu opublikowanego w serwisie Telegram.

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