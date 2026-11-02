Harmonogramy przerw w dostawie prądu na 3 listopada 2026 r. — Ukrenergo

We wtorek, 3 listopada, w niektórych obwodach Ukrainy wprowadzone zostaną przymusowe ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Przedstawiciele sektora energetycznego wezwali odbiorców do oszczędnego korzystania z energii elektrycznej i odpowiedzialnego podejścia do jej zużycia.

Ograniczenia będą obowiązywać:

od godz. 06:00 do 23:59 – harmonogramy ograniczeń mocy dla przemysłu;

od godz. 06:00 do 23:59 – harmonogramy godzinowych przerw w dostawach dla wszystkich kategorii odbiorców (w zakresie od 0,5 do 4 tur).

Przyczyną wprowadzenia ograniczeń były skutki masowych rosyjskich ataków na obiekty energetyczne. „Uwaga! W wyniku rosyjskich ostrzałów sytuacja w systemie energetycznym może ulegać zmianom. Śledźcie komunikaty i harmonogramy przerw w dostawach na oficjalnych stronach operatorów systemów dystrybucji (oblenergo) w waszym regionie. Gdy energia elektryczna pojawia się zgodnie z harmonogramem – prosimy o oszczędne jej zużycie” – czytamy w komunikacie.

Mapa przerw w dostawach prądu na Ukrainie



Informacja ta pochodzi z serwisu „Ukrenergo”.

31 października w niektórych obwodach Ukrainy będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawach prądu.

Dodajmy, że w Kijowie, obwodzie kijowskim i obwodzie dniepropetrowskim sytuacja z zasilaniem elektrycznym pozostaje trudna.

Wcześniej w Dnieprze przywrócono dostawy prądu części odbiorców, jednak ponad 200 tysięcy osób nadal pozostaje bez prądu.

Wcześniej w Dnieprze, w wyniku rosyjskiego ataku, zniknęło światło na obu brzegach.

Z powodu awarii na prawym brzegu Kijowa harmonogramy przerw w dostawach prądu nie obowiązują tymczasowo.

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