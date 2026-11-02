Графики отключений электроэнергии на 3 ноября 2026 года — «Укрэнерго»
Во вторник, 3 ноября, в некоторых областях Украины будут введены вынужденные ограничения на потребление электроэнергии. Энергетики призвали потребителей экономно использовать электроэнергию и ответственно относиться к её потреблению.
Ограничения будут действовать:
- с 06:00 до 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности;
- с 06:00 до 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 4 очередей).
Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских атак на энергообъекты. «Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте её экономно», – говорится в сообщении.
Карта отключений электроэнергии в Украине
Об этом сообщается со ссылкой на «Укрэнерго».
31 октября в некоторых областях Украины будут действовать графики отключений света.
Добавим, что в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях сохраняется сложная ситуация с электроснабжением.
Ранее в Днепре восстановили электроснабжение части потребителей, более 200 тысяч до сих пор остаются без света.
До этого в Днепре из-за российской атаки пропало электричество на обоих берегах.
Из-за аварии на правом берегу Киева временно не действуют графики отключений света.