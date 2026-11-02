Зеленский назначил дипломатических представителей Украины на Фиджи и Маврикии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины в Австралии и Мозамбике дипломатическими представителями по совместительству ещё в двух странах.

Так, посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко будет представлять государство также в Республике Фиджи. В то же время посол Украины в Мозамбике Ростислав Троненко будет занимать должность посла по совместительству в Республике Маврикий.

Василий Мирошниченко в 2002–2004 гг. возглавлял международную молодежную организацию «Европейский молодежный парламент – Украина».

В 2006–2022 гг. был партнером компании CFC Big Ideas, специализирующейся на стратегических коммуникациях, а в 2007–2022 гг. — директором и главой украинского офиса Украинско-британского Сити-клуба.

В 2014 году стал соучредителем Украинского кризисного медиацентра, в 2015–2016 гг. возглавлял совет Профессиональной правительственной ассоциации. В мае 2021 г. назначен членом наблюдательного совета Украинского института, а в марте 2022 г. – советником министра обороны Украины.

Должность посла Украины в Австралии занимает с 1 апреля 2022 года.

Ростислав Троненко в 1984–1986 гг. работал переводчиком в Мозамбике.

В 1992 году начал дипломатическую карьеру в Украине, в 1993 году был стипендиатом Программы ООН по правам человека в Женеве и Страсбурге, а в 1994 году — официальным наблюдателем ООН на первых демократических выборах в Мозамбике.

В 1997–1999 гг. работал советником Постоянного представительства Украины при ООН в Вене.

В 1999–2001 гг. был временным поверенным в делах Украины в Бразилии.

В 2005–2010 гг. занимал должность посла Украины в Португалии.

В 2012–2021 гг. — послом в Бразилии.

В январе 2025 года назначен послом Украины в Мозамбике с резиденцией в Мапуту.

Соответствующие указы № 1082/2026 и № 1083/2026 опубликованы на сайте президента.

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