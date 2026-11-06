7 ноября чтят память Йосафаты Гордашевской и 33 мучеников

В субботу, 7 ноября, по новоюлианскому календарю поминают 33 мученика из Мелитины, погибших за христианскую веру. Также в этот день почитают преподобную Йосафату Гордашевскую — украинскую монахиню, посвятившую свою жизнь помощи больным, бедным и детям. В народной традиции эта дата связана с добрыми делами, заботой о ближних и приметами о грядущей зиме.

7 ноября в церковном календаре поминают 33 мучеников из Мелитины — города в Малой Азии, на территории современной Турции. По преданию, они были воинами-христианами и жили в начале IV века, когда в Римской империи преследовали последователей христианства. Мужчины отказались отречься от своей веры, несмотря на угрозы и жестокие пытки. За это их казнили. Церковь чтит их память как пример мужества, стойкости и преданности своим убеждениям.

История 33 мучеников напоминает о людях, которые не отступили от своих убеждений даже перед угрозой смерти. Их подвиг стал символом духовной силы и верности христианской вере.

Преподобная Йосафата Гордашевская

7 ноября также поминают преподобную Йосафату Гордашевскую — украинскую монахиню, одну из основательниц Конгрегации Сестёр Служительниц Непорочной Девы Марии. Она родилась под именем Михайлина и избрала монашескую жизнь, посвятив себя служению людям. Йосафата не ограничивалась молитвами и монашеским уединением. Она стремилась быть рядом с теми, кому больше всего нужна помощь: больными, бедными, одинокими и детьми, оставшимися без должной опеки.

Вместе с единомышленниками она развивала новую женскую монашескую общину, помогала создавать её отделения и привлекала молодых женщин к служению. Важной частью её деятельности была забота о людях, нуждавшихся в поддержке в повседневной жизни. Для Йосафаты Гордашевской монашеское призвание означало не отстранение от общества, а постоянный труд ради других. Её жизнь стала примером милосердия, скромности и преданности своему призванию.

Стоит уточнить, что Йосафата Гордашевская входит в число святых Украинской греко-католической церкви. Поэтому её почитание не следует путать со списком святых, которых в этот день поминает Православная церковь Украины.

Народные традиции и приметы 7 ноября

В народной традиции 7 ноября связывали с добрыми делами и помощью тем, кто в ней нуждается. Люди верили, что в этот день особенно важно не оставлять ближних без поддержки, не отказывать в помощи и не скупиться на доброе слово.

Также с приближением холодов хозяева начинали больше заботиться о птицах. Для синиц и воробьёв оставляли зерно и семена, устраивали кормушки. Такая забота была не только практичной, но и символизировала доброту и внимание ко всему живому. Народные приметы этого дня в основном касались погоды и предстоящей зимы:

Если на дорогах уже лежит снег, зима будет снежной и холодной.

Если галки громко кричат, вскоре может пойти снег.

Если на деревьях осталось много листьев, зима, по поверьям, будет затяжной.

Если утром появился гололед, холодная погода может продержаться ещё долго.

Эти приметы являются частью народных наблюдений и поверь, а не церковными правилами или достоверным прогнозом погоды.

Чего не рекомендуется делать 7 ноября

Согласно народным поверьям, в этот день следует избегать ссор, обид и злых пожеланий. Также существовали определенные бытовые запреты:

Не стоит ругаться, ссориться и желать кому-то зла.

Не рекомендуется одалживать деньги или брать их в долг.

По поверьям, лучше отложить крупные и дорогие покупки.

В то же время эти запреты не являются обязательными церковными предписаниями. Главный духовный смысл дня — молитва, милосердие, помощь ближним и память о людях, которые остались верными своей вере.

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