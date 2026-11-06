7 ноября чтят память Йосафаты Гордашевской и 33 мучеников
В субботу, 7 ноября, по новоюлианскому календарю поминают 33 мученика из Мелитины, погибших за христианскую веру. Также в этот день почитают преподобную Йосафату Гордашевскую — украинскую монахиню, посвятившую свою жизнь помощи больным, бедным и детям. В народной традиции эта дата связана с добрыми делами, заботой о ближних и приметами о грядущей зиме.
7 ноября в церковном календаре поминают 33 мучеников из Мелитины — города в Малой Азии, на территории современной Турции. По преданию, они были воинами-христианами и жили в начале IV века, когда в Римской империи преследовали последователей христианства. Мужчины отказались отречься от своей веры, несмотря на угрозы и жестокие пытки. За это их казнили. Церковь чтит их память как пример мужества, стойкости и преданности своим убеждениям.
История 33 мучеников напоминает о людях, которые не отступили от своих убеждений даже перед угрозой смерти. Их подвиг стал символом духовной силы и верности христианской вере.
Преподобная Йосафата Гордашевская
7 ноября также поминают преподобную Йосафату Гордашевскую — украинскую монахиню, одну из основательниц Конгрегации Сестёр Служительниц Непорочной Девы Марии. Она родилась под именем Михайлина и избрала монашескую жизнь, посвятив себя служению людям. Йосафата не ограничивалась молитвами и монашеским уединением. Она стремилась быть рядом с теми, кому больше всего нужна помощь: больными, бедными, одинокими и детьми, оставшимися без должной опеки.
Вместе с единомышленниками она развивала новую женскую монашескую общину, помогала создавать её отделения и привлекала молодых женщин к служению. Важной частью её деятельности была забота о людях, нуждавшихся в поддержке в повседневной жизни. Для Йосафаты Гордашевской монашеское призвание означало не отстранение от общества, а постоянный труд ради других. Её жизнь стала примером милосердия, скромности и преданности своему призванию.
Стоит уточнить, что Йосафата Гордашевская входит в число святых Украинской греко-католической церкви. Поэтому её почитание не следует путать со списком святых, которых в этот день поминает Православная церковь Украины.
Народные традиции и приметы 7 ноября
В народной традиции 7 ноября связывали с добрыми делами и помощью тем, кто в ней нуждается. Люди верили, что в этот день особенно важно не оставлять ближних без поддержки, не отказывать в помощи и не скупиться на доброе слово.
Также с приближением холодов хозяева начинали больше заботиться о птицах. Для синиц и воробьёв оставляли зерно и семена, устраивали кормушки. Такая забота была не только практичной, но и символизировала доброту и внимание ко всему живому. Народные приметы этого дня в основном касались погоды и предстоящей зимы:
- Если на дорогах уже лежит снег, зима будет снежной и холодной.
- Если галки громко кричат, вскоре может пойти снег.
- Если на деревьях осталось много листьев, зима, по поверьям, будет затяжной.
- Если утром появился гололед, холодная погода может продержаться ещё долго.
Эти приметы являются частью народных наблюдений и поверь, а не церковными правилами или достоверным прогнозом погоды.
Чего не рекомендуется делать 7 ноября
Согласно народным поверьям, в этот день следует избегать ссор, обид и злых пожеланий. Также существовали определенные бытовые запреты:
- Не стоит ругаться, ссориться и желать кому-то зла.
- Не рекомендуется одалживать деньги или брать их в долг.
- По поверьям, лучше отложить крупные и дорогие покупки.
В то же время эти запреты не являются обязательными церковными предписаниями. Главный духовный смысл дня — молитва, милосердие, помощь ближним и память о людях, которые остались верными своей вере.