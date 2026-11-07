Видео: Буданов оштрафован за использование русского языка во время столкновений в Петропавловской Борщаговке
Языковой омбудсмен Елена Ивановская сообщила, что за использование русского языка при общении с жителями Петропавловской Борщаговки глава Офиса президента Кирилл Буданов выплатит штраф.
«Закон о языке существует для того, чтобы работать, а не для того, чтобы раскалывать общество или становиться поводом для бесконечных хейт-штормов. В этой конкретной истории все необходимые юридические процедуры уже запущены», — сообщила Ивановская.
В частности, она подчеркнула, что:
- 1. Государственный контроль осуществляется в соответствии с установленным порядком.
- 2. Общение с фигурантом инцидента состоялось — спокойно, без лишнего пафоса и в рамках правового поля.
- 3. Факт нарушения признан без попыток найти оправдания или прибегнуть к защитным реакциям.
- 4. Предусмотренный законом штраф будет уплачен в установленные сроки.
Об этом Ивановская написала на своей странице в Facebook.
Размер штрафа составляет от 3 400 до 6 800 грн.