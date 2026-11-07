За последние 24 часа российские террористы 18 раз наносили удары по энергообъектам Украины

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль в ходе беседы с федеральным министром экономики и энергетики Германии Катериной Райхе сообщил, что за последние сутки российские войска 18 раз атаковали энергетические обобъекты Украины.



«Шмыгаль провел онлайн-беседу с федеральным министром экономики и энергетики Германии Катериной Райхе. В продолжение договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским и федеральным канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем министры обсудили дополнительную поддержку украинской энергетики», — говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул, что помощь партнеров крайне важна сейчас, когда Россия систематически уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины. Только за последние 24 часа энергетические объекты Украины подверглись 18 ударам.

«Наши приоритеты: пополнение запасов энергетического оборудования и усиление защиты, в частности переходов линий электропередачи через Днепр. Договорились о финансовой поддержке со стороны партнеров в закупках продукции, необходимой для восстановительных работ. Рассчитываем также на поставки трансформаторов, турбин и генераторов, которые производят, в частности, немецкие производители», — сообщил Шмыгаль.

Стороны также договорились о координации дипломатических усилий для оказания давления на Россию в связи с недавней атакой на электроподстанцию, критически важную для работы Хмельницкой АЭС.

«Благодарю Катерину Райхе и правительство Германии за четкую и неизменную позицию в отношении поддержки Украины и нашей энергетической устойчивости. Мы ценим уже оказанную помощь — более 806 млн евро взносов в Фонд поддержки энергетики Украины и 363 гуманитарных груза с энергетическим оборудованием общим весом около 3 794 тонн», — отметил Шмыгаль.

Об этом в Facebook сообщает Министерство энергетики Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.