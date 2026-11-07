在过去24小时内，俄罗斯恐怖分子18次袭击了乌克兰的能源设施

第一副总理兼能源部长德尼斯·什米加尔在与德国联邦经济与能源部长卡特琳娜·赖赫会谈时表示，过去24小时内，俄军共18次袭击了乌克兰的能源设施。

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米加尔与德国联邦经济与能源部长卡特琳娜·赖赫举行了视频会谈。 作为乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与德国联邦总理弗里德里希·默茨之间达成的协议的延续，双方部长就对乌克兰能源领域的额外支持进行了讨论，”该通报称。

什米加尔强调，在俄罗斯系统性破坏乌克兰能源基础设施的当下，合作伙伴的援助至关重要。仅在过去24小时内，乌克兰的能源设施就遭受了18次袭击。

“我们的优先事项包括：补充能源设备储备并加强防护，特别是对横跨第聂伯河的输电线路过渡段的防护。各方已就合作伙伴为恢复工作所需产品的采购提供财政支持达成一致。 我们也期待获得变压器、涡轮机和发电机等设备的供应，这些设备主要由德国制造商生产，”什米加尔表示。

双方还商定协调外交努力，就近期针对赫梅利尼茨基核电站运行至关重要的变电站的袭击事件对俄罗斯施加压力。

“感谢卡特琳娜·赖赫和德国政府在支持乌克兰及保障我国能源韧性方面所持的明确且一贯的立场。 我们高度评价已提供的援助——向乌克兰能源支持基金捐款逾8.06亿欧元，以及363批总重约3794吨、载有能源设备的人道主义物资，”什米加尔指出。

乌克兰能源部在Facebook上发布了这一消息。

回顾此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基曾表示，11月7日，俄罗斯恐怖分子对基辅州发动大规模袭击期间，袭击了连接里夫内和赫梅利尼茨基核电站与基辅及乌克兰中部地区的变电站。

11月7日夜间，俄罗斯恐怖主义部队破坏了位于基辅州的一处DTEK电力设施。布罗瓦尔斯基区部分地区断电，恢复供电将需要较长时间。

自11月6日晚起，俄罗斯恐怖主义部队使用伊斯坎德尔-M、锆石、KN-23及S-400导弹，对乌克兰发动了大规模联合打击。 这些导弹是从布良斯克州和沃罗涅日州发射的。