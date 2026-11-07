视频：泽连斯基期待在11月的国际会议上就防空和能源问题作出决定

乌克兰期待在G7峰会、拉姆施泰因会议以及自愿联盟会议期间，就加强防空和能源支持等问题取得具体成果。总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，所有这些活动都将在11月期间举行。

他透露，自己已与乌克兰外交部长安德烈·西比加进行了交谈。据他介绍，乌克兰将于11月以多种形式参与相关活动，这有望为其提供更多支持。

“七国集团（G7）是由全球七大民主国家组成的集团，此外还将有‘自愿联盟’以及‘拉姆施泰因’会议——这是支持我国国防的非常重要的平台。 我们正努力让每个机制都发挥最大成效。当然，成果首先应体现在防空和能源支持方面。所有能支持我国防务、维护人民韧性的援助方案都必须及时到位，”总统表示。

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此前，泽连斯基曾表示，乌克兰的发电量超过了用电量。

泽连斯基称，俄军使用朝鲜制弹道导弹袭击了一处关键能源设施。

需要指出的是，第一副总理兼能源部长德尼·什米加尔表示，过去24小时内，俄军曾18次袭击乌克兰的能源设施。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，在11月7日俄罗斯恐怖分子对基辅州发动的大规模袭击中，连接里夫内和赫梅利尼茨基核电站与基辅及乌克兰中部地区的变电站遭到了打击。

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