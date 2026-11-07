Видео: Зеленский ожидает решений по вопросам ПВО и энергетики на международных встречах в ноябре

Украина рассчитывает на конкретные результаты в вопросах укрепления противовоздушной обороны и поддержки энергетики в ходе встреч «Группы семи», «Рамштайна» и «Коалиции желающих». Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отметив, что все эти мероприятия должны состояться в течение ноября.

Он сообщил, что провел беседу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. По его словам, Украина в ноябре будет представлена в нескольких форматах, которые могут придать ей больше сил.

«G7 — это группа семи крупнейших демократий мира, также будет коалиция желающих и будет «Рамштайн» — очень важный формат поддержки нашей обороны. Мы стараемся сделать каждый из этих форматов максимально результативным. И, конечно, результаты должны касаться прежде всего противовоздушной обороны и поддержки нашей энергетики. Все пакеты, которые могут поддержать нашу оборону и устойчивость нашего народа, должны быть своевременными», — заявил Президент.

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Ранее Зеленский заявил, что Украина производит больше электроэнергии, чем потребляет.

По ключевому энергообъекту россияне нанесли удар корейской баллистической ракетой — Зеленский.

Напомним, что первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что за последние сутки российские войска 18 раз атаковали энергетические объекты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

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