Рада поддержала закон о создании Космических сил ВСУ

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 13255 о создании в составе Вооруженных сил Украины нового рода войск — Космических сил. За соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата.

Документ определяет организационные, правовые и военно-технические основы противодействия угрозам из космоса, что предусматривает развитие национальных космических технологий, формирование системы раннего предупреждения о ракетных запусках противника, разработку средств противодействия и создание защищенной спутниковой связи для сектора безопасности и обороны.

В пояснительной записке подчеркивается наличие отечественного научно-инженерного потенциала для создания собственных спутников и ракет-носителей, а также отмечается сотрудничество в космической сфере с Люксембургом, Польшей, Чехией и Швецией и использование данных от компаний NGA, SAG-U и Maxar.

Источник: законопроект № 13255.

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