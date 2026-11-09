Рада підтримала закон про створення Космічних сил ЗСУ

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Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону №13255 про створення у складі Збройних сил України нового виду військ — Космічних сил. За відповідне рішення проголосували 252 народні депутати.

Документ визначає організаційні, правові та військово-технічні засади для протидії загрозам із космосу, що передбачає розвиток національних космічних технологій, формування системи раннього попередження про ракетні запуски противника, розробку засобів протидії та створення захищеного супутникового зв'язку для сектору безпеки й оборони.

У пояснювальній записці наголошується на наявності вітчизняного науково-інженерного потенціалу для створення власних супутників і носіїв, а також відзначається співпраця у космічній сфері з Люксембургом, Польщею, Чехією та Швецією й використання даних від компаній NGA, SAG-U та Maxar.

Джерело: законопроєкт №13255.

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