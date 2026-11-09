Rada poparła ustawę o utworzeniu Sił Kosmicznych Sił Zbrojnych Ukrainy

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w pierwszej czytelności projekt ustawy nr 13255 w sprawie utworzenia w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy nowego rodzaju sił zbrojnych – Sił Kosmicznych. Za przyjęciem tej decyzji zagłosowało 252 posłów.

Dokument określa organizacyjne, prawne i wojskowo-techniczne podstawy przeciwdziałania zagrożeniom z kosmosu, co przewiduje rozwój krajowych technologii kosmicznych, stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed startami rakiet przeciwnika, opracowanie środków przeciwdziałania oraz stworzenie zabezpieczonej łączności satelitarnej dla sektora bezpieczeństwa i obrony.

W uzasadnieniu podkreślono istnienie krajowego potencjału naukowo-inżynieryjnego niezbędnego do tworzenia własnych satelitów i rakiet nośnych, a także zwraca się uwagę na współpracę w dziedzinie kosmicznej z Luksemburgiem, Polską, Czechami i Szwecją oraz na wykorzystanie danych pochodzących od firm NGA, SAG-U i Maxar.

Źródło: projekt ustawy nr 13255.

W Radzie Najwyższej zarejestrowano projekt ustawy „O zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi”, który ma wprowadzić jednolite zasady zarządzania budynkami wielorodzinnymi oraz określić odpowiedzialność za ich stan.

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę, która pozwoli uczniom klas 10. i 11. ukończyć naukę w swoich szkołach, nawet jeśli placówka zmieniła status lub została zreorganizowana.

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