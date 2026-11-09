Депутат от партии «Слуга народа» Куницкий появился в Раде после двухлетнего отсутствия

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Куницкий, покинувший Украину в сентябре 2024 года, впервые за более чем два года принял участие в голосовании в Верховной Раде 9 ноября 2026 года.

По данным движения «Честно», парламентарий проголосовал за проект постановления №15220, а пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук официально подтвердила факт его возвращения. Ранее, в сентябре 2024 года, Куницкий уехал в командировку в Израиль, после чего отправился в США и заявлял об отказе возвращаться из-за наказания полицейских за инцидент с задержанием на блокпосту в марте 2022 года. В связи с отсутствием на пленарных заседаниях Аппарат Верховной Рады приостановил начисление ему заработной платы с сентября 2024 года.

Источник: движение Чесно.

Верховная Рада не поддержала постановление об исключении народного депутата Александра Куницкого из состава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

В Киеве правоохранители расследуют инцидент с участием народного депутата Украины, которого подозревают в избиении молодого человека. Потерпевший обратился в полицию и сообщил, что его ударил народный депутат, которым, по данным источников, является Александр Куницкий. Инцидент произошел в центре Киева, где, согласно сообщениям в соцсетях, Куницкий дал «подзатыльник» парню, ехавшему на самокате.

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