Слуга народу Куницький з'явився в Раді після двох років відсутності

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Куницький, який залишив Україну у вересні 2024 року, вперше за понад два роки взяв участь у голосуванні у Верховній Раді 9 листопада 2026 року.

За даними руху «Чесно», парламентар проголосував за проєкт постанови №15220, а речниця фракції Юлія Палійчук офіційно підтвердила факт його повернення. Раніше, у вересні 2024 року, Куницький виїхав у відрядження до Ізраїлю, після чого вирушив до США та заявляв про відмову повертатися до покарання поліцейських за інцидент із затриманням на блокпості в березні 2022 року. У зв'язку з відсутністю на пленарних засіданнях Апарат Верховної Ради припинив нарахування йому заробітної плати з вересня 2024 року.

Джерело: рух Чесно.

Верховна Рада не підтримала постанову про виключення народного депутата Олександра Куницького зі складу Комітету з питань правоохоронної діяльності.

У Києві правоохоронці розслідують інцидент за участю народного депутата України, якого підозрюють у побитті хлопця. Потерпілий звернувся до поліції і повідомив, що його вдарив народний депутат, який, за даними джерел, є Олександром Куницьким. Інцидент стався в центрі Києва, де, згідно з повідомленнями у соцмережах, Куницький дав «підсрачника» хлопцю, який їхав на самокаті.

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